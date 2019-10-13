مصر | ضبط مرتكب واقعة ذبح سائق تاكسي ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكب واقعة ذبح سائق تاكسي ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجنوب بمديرية أمن بورسعيد بالعثور على جثة لأحد الأشخاص بمنطقة القابوطى الجديد بدائرة القسم وبها جرح ذبحى بالجهة اليسرى من الرقبة.

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد، وأمكن تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه (سائق سيارة أجرة "تاكسى" - مُقيم بدائرة قسم شرطة الزهور).. كما توصلت التحريات أن مرتكب الواقعة (سائق - مُقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وقيامه بإستقلال السيارة قيادة المجنى عليه من مدينة بورسعيد بزعم توصيله إلى منطقة القابوطى الجديد دائرة قسم الجنوب، وبالطريق إستغل مرورهما بمنطقة غير أهله بالسكان وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته وإستولى على (هاتفه المحمول - بطاقة الرقم القومى - ورخصتى القيادة والتسيير)، وتخلص من جثته بإلقائها بمكان العثور وإستولى على السيارة وفر هاربًا، وأضاف بتخلصه من السكين بإلقائها بأحد المصارف، كما أرشد عن السيارة والمسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.