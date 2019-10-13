مصر | تعرف على جهود شرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جهود شرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جهودها الأمنية لإستهداف كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط الآتي:

ضبط ( عاطلان) حال قيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص أثناء تواجدهم بموقف النقل الجماعى بميدان الجيزة.

ضبط (عاطل) حال قيامه بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين أثناء تواجده بموقف النقل العام بالطالبية.

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ضبط (عامل) لقيامه بسرقة حقيبة بداخلها جهاز "لاب توب" من أحد المواطنين أثناء نزوله من أحد القطارات بمحطة سوهاج.

ضبط (عاطل – هارب من تنفيذ حكم جنائى) حال قيامه بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين أثناء تواجده بموقف النقل العام بالطالبية.

ضبط (أحد الأشخاص – مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضيتى "تسول")، حال قيامه بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بأسلوب "النشل" أثناء تواجده بمحطة سكة حديد القاهرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.