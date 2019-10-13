مصر | ضبط مرتكب واقعة مقتل عاطل بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكب واقعة مقتل عاطل بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (عاطل – "له معلومات جنائية") داخل الشقة سكنه بعقار بدائرة القسم، وبها كسر بالفك وكدمات بالوجه والرقبة وما تبين أن باب الشقة مفتوح وسلامة جميع منافذها وما قرره أحد قاطنى العقار محل الواقعة بمشاهدته للمتوفى أثناء صعوده للشقة وتبدو عليه علامات التعب.

فقد أسفرت جهود فريق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أن مرتكب الواقعة (كهربائى – "له معلومات جنائيه"- مُقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر بوجود خلاف مالى بينه والمجنى عليه وتقابله معه بمبنى مهجور بطريق المريوطية.. حيث حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة فتعدى خلالها عليه بالضرب بإستخدام عصا خشبية "تم ضبطها بمكان الواقعة" فأُصيب المجنى عليه بحالة إعياء فقام بإصطحابه بتوك توك إلى مسكنه وساعده فى الصعود لشقته وتركه وهرب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة