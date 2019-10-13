مصر | "لفه بملاية" و"دفنه في مقبرة أسمنتية".. تفاصيل مقتل مسن على أيدي نجله ببولاق الدكرور

وتبين أن المتهم قتل والده نتيجة لخلافات كثيرة بينهما وأنه كان سئ السمعة في المنطقة، وقام المتهم بالتخلص من والده في عدم وجود أحد في المنزل، حيث حفر له حفرة أسفل السرير بغرفة نومه، وقام بوضعه في ملاءة السرير ووضعه في الحفرة وردم عليه كمية كبيرة من الأسمنت، وفر هاربًا، فيما بدأت المباحث بالبحث عنه لمدة ساعات كثيرة وتتبع خط سيره، حيث تم العثور عليه منتحرًا أسفل عجلات قطار بمنطقة الحافرية بإمبابة، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.

وأفاد مصدر داخل النيابة العامة، في وقت سابق عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مسن على يد نجله، بأن الأب يدعى "محمود" يبلغ من العمر 70 عامًا "على المعاش"، وكان مختفي منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح المصدر، أنه تم البحث عنه في المنزل، وبتتبعهم لغرفة الابن وجدوا آثار أسمنت أسفل السرير، وبفتح الحفرة وجدوا الجثة في حالة انتفاخ وتعفن، مضيفًا أن هناك خلافات أسرية بين الأب والابن، وراء ارتكاب الجريمة.

وكانت أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بتشريح جثة مسن لقي مصرعه على يد نجله، ببولاق الدكرور، للتصريح بالدفن والوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، حيث قام الابن بدفنه أسفل السرير بعمل حفرة أسمنتية، حتي يخفى جريمته وفر هاربًا.

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وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، للقبض على المتهم بقتل والده ببولاق الدكرور، بسبب خلافات أسرية، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

بداية الواقعة، تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بدائرة القسم.