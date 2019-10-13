مصر | تنفيذ 82277 حكم قضائي متنوع وضبط 212 قطعة سلاح ناري

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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 212 قطعة سلاح نارى بحوزة 193 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(22) بندقية آلية.

(2) بندقية رصاص.

(40) بندقية خرطوش.

(14) طبنجة.

(134) فرد محلى.

(290) طلقة مختلفة الأعيرة.

(25) خزينة متنوعة.

(263) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (82277) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(358) حكم جناية.

(23321) حكم حبس جزئى.

(4543) حكم حبس مستأنف.

(43310) حكم غرامة.

(10745) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (6) تشكيلات عصابية، ضموا (29) متهم، إرتكبوا (11) حادث متنوع.

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فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (239) قضية مخدرات بحوزة (256) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 77،460 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 8،947 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3،489 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 250 جرام ).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 510 جرام ).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 25 جرام ).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 3،170 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 2،800 كيلو جرام).

عدد (3256) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (61) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (28) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (417) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( 5 سيارات - دراجة نارية).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: ضبط (28714) مخالفة مرورية، (52) قضية بيئة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (144) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (14) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.