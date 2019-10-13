مصر | ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من المخدرات والأسلحة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من المخدرات والأسلحة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( عاطلين ) حال تواجدهما بدائرة قسمي شرطة عين شمس والمرج، وبحوزتهما (كمية من مخدر الفودو وزنت 3،045 كيلو جرام، مبلغ مالي- عدد 2 هاتف محمول )، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما.

وكما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام من ضبط ( عاطل له معلومات جنائية) حال تواجده بمسكنه بدائرة القسم، وبحوزته ( 85 كيس بداخلهم كمية من الشابو وزنت 850 جرام - هاتف محمول - مبلغ مالي) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه.

فيما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين من ضبط ( عاطلين) حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – 2 هاتف محمول - مبلغ مالي- سلاح أبيض ) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والدراجة البخارية لتسهيل تحركاتهما.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط ( حلاق ) حال بدائرة بمحل سكنه بدائرة القسم، وبحوزته ( بندقية آلية وعدد 3 خزينة بداخلهم عدد 73 طلقة من ذات العيار ) وبمواجهته اعترف بحيازته لسلاح الناري والطلقات بقصد الدفاع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

