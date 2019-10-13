مصر | "مجهولة الهوية".. انتداب "الطب الشرعي" لتشريح جثة سيدة الحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مجهولة الهوية".. انتداب "الطب الشرعي" لتشريح جثة سيدة الحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة سيدة مقتولة بالرشاح بقرية أبو خنان بالحوامدية، فيما أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي للتشريح، والاستعلام عن هويتها.



فيما أمرت نيابة جنوب الجيزة، بتفريغ الكاميرات المحيطة بالمنطقة لمعرفة المتهم، وكانت السيدة مجهوية الهوية ترتدي كامل ملابسها، وفي حالة انتفاخ ومصابه بطعنات متفرقة بالجسد ومشوهه الوجه.