أخبار مصر | "الإنتاج الحربي" تقيم معرضا للمنتجات المدنية لأهالي الوادي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإنتاج الحربي" تقيم معرضا للمنتجات المدنية لأهالي الوادي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك وزارة الإنتاج الحربي فى المعارض المتنقلة بمحافظة الوادى الجديد وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، حيث يقام المعرض فى الفترة من 13 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2019.

ويعرض جناح الوزارة خلال فترة إقامة المعرض عدد من المنتجات المدنية التى تهم قطاع الأسرة المصرية والشركات والمكاتب التجارية والتى تتمثل فى ( أدوات الطهى والمائدة من الأستانلس – أدوات النظافة – السخانات – البوتاجازات بأنواعها – التكييفات– الثلاجات - الديب فريزر – الغسالات بأنواعها – شاشات تليفزيون – لمبات ليد – كاميرات مراقبة – خلايا شمسية – بطاريات أنواع مختلفة – أنابيب البوتاجاز - كراسي جلد - أفران الخبز بأنواعها المختلفة ).

وتأتى مشاركة وزارة الإنتاج الحربي فى هذا المعرض ضمن خطة الوزارة للمشاركة فى المعارض التى تساهم فى رفع العبء عن كاهل المواطن بتقديم منتجات محلية ذات جودة عالية وأسعار منافسة فى الأسواق لتوفير حياة كريمة للمصريين.