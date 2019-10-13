أخبار مصر | الأرصاد تكشف عن توقعاتها لطقس الاثنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تكشف عن توقعاتها لطقس الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود البلاد، غدًا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية حار على الوجة البحرى حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد وذلك خلال ساعات النهار، لطيف ليلاً.

وبحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فتسجل القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 ، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.