أخبار مصر | بعد ٢٠ عاما.. ملتقى الدراسات الآثارية الإسلامية يعود للساحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ٢٠ عاما.. ملتقى الدراسات الآثارية الإسلامية يعود للساحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق قبل قليل بقاعة أحمد باشا كمال بمقر وزارة الأثار بالزمالك ملتقى الدراسات الآثارية الإسلامية والذي لم ينعقد منذ ٢٠ عامًا كاملة، ويأتي الملتقى برعاية الدكتور خالد العناني وزير الأثار، وبرعاية متحف الفن الإسلامي، وإدارة النشر العلمي بوزارة الأثار.

وشهد الملتقى نيابة عن وزير الأثار الدكتور مصطفى أمين مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية، والدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، والدكتور هشام الليثي مدير إدارة النشر العلمي بوزارة الأثار، والدكتور عبد الحميد أبو عليو مدير تحرير مجلة الدراسات الآثارية الإسلامية.

ويضم الملتقى والذي انطلق في التاسعة ويستمر في شكل جلسات وورش ومحاضرات علمية على مدار اليوم أبحاث ودراسات الأثرية في علم الأثار الإسلامية والقبطية سواء في الكشوفات الأثرية أو التوثيق والنشر العلمي أو الدراسات التي تكشف جوانب تاريخية جديدة معتمدة على الدراسات الأثرية.

ويعد متحف الفن الإسلامي أحد أكبر وأقدم المؤسسات في مصر والعالم التي تم عدد كبير من آثار هذه الحقبة، حيث يضم مجموعات متنوعة من الآثار التي ترجع للعصر الإسلامي، من عدة أقطار مختلفة كالهند والصين وإيران، مرورا بفنون شبه الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس.

وبدأت فكرة إنشاء متحف للفنون والآثار الإسلامية في عصر الخديو "إسماعيل" عام 1869، وتم تنفيذ الفكرة في عصر الخديو توفيق عام 1880، عندما قام فرانتز باشا بجمع التحف الأثرية التي ترجع إلى العصر الإسلامي في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله الفاطمي بشارع المعز.

وفي عام 1882 كان عدد القطع الأثرية التى تم جمعها 111 قطعة، وتم بعد ذلك بناء مبنى صغير في صحن جامع الحاكم أطلق عليه اسم "المتحف العربي"، تحت إدارة فرانتز باشا الذي ترك الخدمة سنة 1892.

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وتم افتتاح مبنى المتحف الحالي في منطقة باب الخلق في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في 28 ديسمبر 1903، ثم تغير اسم المتحف من دار الآثار العربية إلى متحف الفن الإسلامي عام الدار سنة 1951.

وللمتحف مدخلان أحدهما مطل على شارع بور سعيد في مواجهة مديرية أمن القاهرة، وتتميز هذه الواجهة بزخارفها المستوحاة من العمارة الإسلامية في مصر في عصورها المختلفة، ويتكون المتحف من طابقين؛ الأول به قاعات العرض، والثاني به المخازن وبدروم يستخدم كمخزن وقسم لترميم الآثار.

وبالقرب من المتحف يقع شارع المعز لدين الله الفاطمي والذي يعتبر آية العمارة الإسلامية وأكبر متحف مفتوح في العالم، وهو شارع القصبة العظمى، وهو الشارع الرئيسي في القاهرة الفاطمية، والتي أمر المعز لدين الله الفاطمي قائده جوهر الصقلي بتخطيطها لتكون عاصمة لدولته في مصر.

وجاء تصميم القاهرة على شكل حصين للغاية، بأسوار ضخمة منيعة، وبوابات مرتفعة ذات طابع حربي واضح، ومن هنا اكتسبت اسمها الشهير وهو أنها قاهرة الأعداء، وإن كان في بداية تأسيسها حيث سميت بالمعزية ثم سميت بالمنصورية ثم القاهرة المعزية المحروسة.

وتعد أشهر آثار الشارع سبيل وكتاب خسرو باشا وهو عثماني، وكذلك قبة الصالح نجم الدين أيوب آخر سلاطين المماليك والتي أنشأتها الملك شجر الدر وكانت تحوي ما يشبه متحفًا لمقتنيات السلطان، وضريح السلطان، ثم قبة الناصر قلاوون والتي هي جزء من مجموعته الشهيرة، والتي تشتمل على قبة ضريحية، ومدرسة، وخانقاه، وبيمارستان، ويعتبر المارستان القلاووني من أوائل المستشفيات العامة في العالم وسبقه أحمد بن طولون، وصلاح الدين الأيوبي.

كما يأتي متحف النسيج المصري كمعلم من أبرز معالم الشارع، والذي يؤرخ للنسيج المصري منذ العصر المصري القديم وحتى العصر الحديث، مروًا بالفترة القبطية، والعصر الإسلامي، والعصر العثماني، وعصر أسرة محمد علي.