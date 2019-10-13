أخبار مصر | غدا.. مشاركو 'مصر تستطيع' في جولة باقتصادية قناة السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. مشاركو 'مصر تستطيع' في جولة باقتصادية قناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستقبل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس غدا وفدا من مشاركي مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم.

حيث يستقبل المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية الوفد المشارك في مقر الهيئة بالعين السخنة بحضور السفيرة نبيلة مكرم، للتعرف على ماهية المنطقة الاقتصادية والحوافز الاستثمارية بها والمشروعات القائمة بالمنطقة.

ويتضمن برنامج الزيارة عرض تقديمي عن المنطقة الاقتصادية ومشروعاتها وحوافزها وزيارة لمصانع المنطقة الجنوبية وميناء السخنة وجولة ميدانية داخل المنطقة الصناعية وذلك في ظل اهتمام رئيس الهيئة بأهمية الزيارة وأهمية عرض الفرص الاستثمارية على أعضاء الوفد.

تأتي الجولة في إطار تنفيذ تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم زيارات للوفود وممثلي المؤسسات الدولية إلى المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، للتعرف بشكل مباشر وواقعي على حجم الإنجازات التي تحققت وآفاق التطوير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات وفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري.