أخبار مصر | محمود التهامي يحيي الليلة الختامية لمولد السيد البدوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود التهامي يحيي الليلة الختامية لمولد السيد البدوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



شهدت ساحات الاحتفالات بمولد السيد البدوي بطنطا بمحافظة الغربية توافد المئات من المواطنين ومريدين ومشايخ الطرق الصوفية للمشاركة فى احتفالات مولد شيخ العرب. شهدت ساحات الاحتفالات بمولد السيد البدوي بطنطا بمحافظة الغربية توافد المئات من المواطنين ومريدين ومشايخ الطرق الصوفية للمشاركة فى احتفالات مولد شيخ العرب. وافترش المتصوفون الخيام والساحات وزيارة الأضرحة الثلاثة المجاورة لضريح السيد البدوي وهم سيدي حجاب وسيدي مجاهد وغيره. وبدأت احتفالات الطرق الصوفية بالمولد "الجمعة"، وتستمر لمدة أسبوع حتى يختتم المولد مع الليلة الختامية، فيما انتشرت حلقات الذكر والتواشيح الدينية.

يحيى الشيخ محمود التهامي، نقيب المنشدين والمبتهلين، الليلة الكبيرة لمولد شيخ العرب السيد أحمد البدوي بميدان مسجده بطنطا، الخميس 17 أكتوبر.