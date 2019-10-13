أخبار مصر | الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "ذكر الله واستقامة النفس البشرية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "ذكر الله واستقامة النفس البشرية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة بعنوان موضوع ذكر الله عز وجل وأثره فى استقامة النفس البشرية وذلك فى جميع مساجد الجمهورية.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن ذكر الله عز وجل يقوى الإيمان به، وقوة الإيمان تؤدى إلى حسن المراقبة لله عز وجل فى السر والعلن، مما يسهم فى إتقان العمل، وترسيخ مكارم الأخلاق من الصدق والأمانة والوفاء، ويقى من سيئ الأخلاق من الكذب والخيانة والغدر وخلف الوعد، ويسهم بقوة فى إصلاح للمجتمع وتخليصه من كثير من الآفات والعلل والأدواء القاتلة والأمراض الاجتماعية البغيضة.

وأوضحت، أن الدول لا تبنى بالكلام إنما تبنى بالجهد والعرق والتضحية والفداء، كما أنه لابد لبنائها من الوعى بالتحديات والوعى بالمخاطر، مضيفة أن الحرب الفكرية والنفسية والمعلوماتية صارت أخطر أنواع الحروب فى العصر الحديث، حيث يعمد العدو إلى إنهاك خصمه نفسيا وعصبيا قبل أن يجهز عليه عسكريًا، ليكون صيدًا سهلًا بأقل كلفة.