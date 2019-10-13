شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مفاجئ لأبطال «الممر» بالندوة التثقيفية.. والسيسي: كان رسالة جميلة للمصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ظهر أبطال فيلم الممر، على مسرح قاعة الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، اليوم. ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشُكر لأبطال فيلم «الممر»: «أنا بشكركم وبقولكم إن الفيلم كان رسالة جميلة للمصريين». وأضاف خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: «الرسالة جميلة، كل المجموعة كان أدائها أكتر من رائع، إحنا محتاجين كل 6 شهور يبقى في فيلم زي كده».

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