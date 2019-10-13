شكرا لقرائتكم خبر عن المجمع المقدس بالإسكندرية ينهي دورته السنوية بانتخاب 3 أساقفة ومطارنة جدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى المجمع المقدس لبطريركية الإسكندرية وسائر افريقيا للروم أعمال دورته بمقر البطريركية، مساء الأحد، برئاسة البابا ثيودوروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية، وسائر أفريقيا للروم بحضور ومشاركة 36 أسقفا ومطراناً.

وقال المطران نيقولا أنطونيو، المتحدث الرسمى باسم بطريركية الإسكندرية، مطران طنطا، إن البابا ثيودروس الثاني عرض أثناء الاجتماع أسماء المرشحين لشغل المطرانيات والأسقفيات الشاغرة لينتخب منهم مطارنة الكرسي الإسكندري من يرأسها من بينها مطرانية أكرا بسبب اختيار متروبوليتها ناركيسوس ليشغل مطرانية نفكراتوس، التي كانت أسقفية ورفعت إلى درجة متروبوليتية، ليتفرغ في خدمته وكيلا بطريركيا في مقر البطريركية في الإسكندرية.

وجرى انتخاب 3 من بين المرشحين هم الأرشمندريت بتروس، مطرانًا على متروبوليتية أكرا والأرشمندريت مكاريوس، أسقفًا على أسقفية كيسومو وغرب كينيا والأرشمندريت جرمانوس، أسقفًا على أسقفية تامياثيوس، ورئيسًا لدير القديس سابا بالإسكندرية كما أنه بعد إنشاء أبرشية المقدسة Toliara وجنوب مدغشقر، أعيدت تسمية متروبوليتية مدغشقر باسم «متروبولية أنتاناناريفو وشمال مدغشقر» كما أعيد تأسيس أسقفية بوكوبا لأسباب رعوية، ويتولى المنصب أسقف أروسا، الأسقف أغاثونيكوس وأيضا تأسست مقاطعة كنسية جديدة للكرسي الإسكندري، تحت اسم «أسقفية إلندوريت في ولاية كينيا».

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وأوضح «أنطونيو» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أنه خلال المجمع المقدس كرم البابا ثيودروس الثاني المتروبوليت نيفون مطران بيلوسيوس (بورسعيد) بمناسبة مرور عشر سنوات على رسامة، وتقديرًا لمجهوداته في دير القديس جيورجيوس بمصر القديمة أثناء تجديده.

وأشار إلى أن البابا ترأس صلاة القداس الإلهي في كنيسة القديس سابا، بدير القديس سابا البطريركي، بالإسكندرية بمشاركة الاساقفة والمطارنة الحاضرين اجتماع المجمع المقدس إحتفالا بمرور خمسة عشر عامًا على ترأسه عرش الكرسي الإسكندري للقديس مرقص.

وأوضح أنه خلال جلسات المجمع قدم المتروبوليت يوانيس مطرانية زامبيا وملاوي عرض عن «استخدام وسائل الإعلام الحديثة لمطارنة وأساقفة الكرسي البطريركي الإسكندرية.

كما ألقى البابا ثيودروس الثاني كلمة أمام أعضاء المجمع ورحب بشكل خاص بأولئك الذين يحضرون لأول مرة أعمال المجمع من المطارنة والأساقفة وتلقى تقرير عما تم إنجازه خلال الفترة 2018- 2019.

ثم أعطيت الكلمة للمتروبوليت مكاريوس، الذي حلل موضوع «لوائح بطريركية الإسكندرية- ومقترحات» ثم قدم المتروبوليت سيرافيم مطران زيمبابوي وأنغولا عرض حول «المواقف المقترحة لبطريركية الإسكندرية بشأن قضايا البيئة الحالية» بالاضافة إلى استعراض تقارير أنشطة مطارنة وأساقفة الكرسي الإسكندري.