شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن النكسة: الشعب قال للقائد «كمل».. «مش حاجة تانية واحنا في قمة النصر» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حضوره الندوة التثقيفية 31 للقوات المسلحة، الأحد، إن الفيلم التسجيلي الذي عرض خلال الندوة تحدث عن حرب الاستنزاف، مضيفا: «نحن منذ 6 سنوات في سيناء في حرب مع الإرهاب».

وتساءل الرئيس: «أليس هذا استنزاف لقدراتنا؟»، وأجاب: «بعد كل هذا لما حد يحاول أن يشوه أو يسيء له أمر لابد جيدا أن ننتبه له ونخلي بالنا كويس.. لا الجيش طلب تبرعات من المصريين لبناء قدراته، ولا قال (لا صوت يعلو فوق صوت المعركة)، ده الجيش والدولة تحركوا لبناء الدولة أثناء الاستنزاف الذي يتم علينا، يعني حرب في سيناء وبناء في كل حتة في كل ربوع مصر عشان محدش يعطلنا ولا يعيق حركتنا والبلد تتقدم».

وتابع السيسي: «الفيلم التسجيلي تحدث عن الوعي في قمة هزيمة 1967 وأن المصريين في هذا الوقت كانوا في قمة روحهم المعنوية، والهزيمة كانت قاسية ومريرة جدا، لكن وعي الشعب كان أكبر من الهزيمة، وقال للقائد (متمشيش كمل واحنا معاك)، مش حاجة تانية واحنا في قمة النصر».