شكرا لقرائتكم خبر عن نائب برلماني يخاطب البابا تواضروس بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروعات قانون الأحوال الشخصية، بخطاب لنيافة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين.

قال النائب محمد فؤاد، في بيان له، إنه في إطار متابعة متطلبات الشارع المصري ومشكلاته الاجتماعية ورد إلينا العديد من شكاوي الأخوة المسيحيين بشأن أوضاع الأحوال الشخصية بالنسبة لهم وما يتعرضون له من مشكلات ومطالبات العديد منهم بوجود قانون ينظم أوضاعهم.

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وأشار «فؤاد» إلى أنه بمتابعتنا لمجهوداتكم في إقرار مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية بعد توافق الطوائف المسيحية لاحظنا أن تلك المجهودات تكللت بالنجاح ووصلت إلى صيغة شبه نهائية مما بث الأمل في النفوس مرة أخرى.

وأضاف «فؤاد» أنه على ما سبق نتشرف أن نستفسر من نيافتكم عن آخر المستجدات بهذا الشأن حرصا منا على حساسية الموقف، كما نبدي استعدادنا في التعاون من أجل سرعة تقديم وعرض القانون.

جدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد تقدم في إبريل 2017 بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية والمعروف إعلاميا بـ«قانون فؤاد للأحوال الشخصية» وشارك في العديد من جلسات الحوار المجتمعي في كثير من المحافظات ومع عدد من النقابات، واستخدم «فؤاد» على مدار أدوار الانعقاد الماضية الكثير من الأدوات الرقابية والتشريعية لسرعة طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي، وتم الإعلان عن طرحه للحوار المجتمعي في إبريل 2018 وأخري في يناير 2019 وتم تأجيله في المرة الأخيرة لعدم ورود تعليقات جهات الأخذ بالرأي كالأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة.