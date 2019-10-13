شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الشعب المصري لم يفقد ثقته في الجيش حتى وقت النكسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذّر الرئيس عبدالفتاح السيسي من التشكيك أو التقليل من قيمة الجيش المصري، مشددًا على أن الجيش هو من أبناء المصريين، وفقدان الثقة فيه يعني فقدان الثقة في أنفسنا، وقال إن الجيش يخوض حربا شرسة في سيناء ضد الإرهاب، ويخوض معركة أخرى مع الدولة للبناء في كل منطقة بمصر لتحقيق التقدم.

وأكد الرئيس السيسي، في مداخلة له خلال الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، أن «الشعب المصرى لم يفقد ثقته في الجيش المصري حتى في وقت الهزيمة الكبرى في نكسة 67»، مشددا على أن المصريين إذا فقدوا الثقة في أنفسهم يفقدون الثقة في الجيش وقدراته، لافتا إلى أن ما شهدناه خلال الشهرين الماضيين من محاولات كان الهدف منه الإساءة والتشويه والتقليل من قيمة الجيش وقدراته.

وذكر الرئيس السيسي «أن القوات المسلحة لم تطلب تبرعات من المصريين لبناء قدراتها مثلما حدث بعد حرب 67 عندما كان المصريون يتبرعون لبناء الجيش والفنانون كانوا يقيمون حفلات داخل مصر وخارجها لجمع تبرعات من أجل إعادة بناء الجيش، والدولة قالت إنه لاصوت يعلو فوق صوت المعركة، لتوفير الأموال للجيش من أجل معركة الكرامة واستعادة الأرض مرة ثانية، وعزتنا وكبريائنا الذي تضرر بشكل كبير في 67».