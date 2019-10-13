شكرا لقرائتكم خبر عن ​الجريدة الرسمية تنشر قرار رفع رأس مال بنك فيصل الإسلامى لمليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها رقم 288 الصادر اليوم ​بتاريخ 13 أكتوبر 2019، القرار رقم 183 لعام 2019، والصادر عن وزير الأوقاف المصرى بصفته، بتعديل النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصرى، لرفع رأس مال البنك إلى مليار دولار أمريكى. وجاء القرار بناء على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك فيصل الإسلامى المصرى رقم 76 بتاريخ 18 / 7 / 2019، والتى وافقت على تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساسى للبنك. Advertisements وشمل القرار أن تكون الأموال فى صورة أسهم كل سهم منها بقيمة دولار أمريكى، أو ما يعادله بالجنيه المصرى، وجميعها أسهم نقدية مكتتبة فيها مدفوعة بالكامل.





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