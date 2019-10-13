شكرا لقرائتكم خبر عن المتعافون من فيروس C: حملة "100 مليون صحة" منحتنا حياة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ماكنتش أتخيل أن عندي فيروس سي واكتشفت إصابتى بفضل حملة 100 مليون صحة والحمد لله صحتي اتحسنت وتعافيت من المرض"، هذا ما قاله أحد المتعافين من فيروس سى أثناء لقائه مع ”الخليج 365”، فبعد معاناة طويلة مع المرض الصامت "فيروس سى" استطاعت حملة "100 مليون صحة" علاج العديد من المواطنين فى المحافظات والقرى الفقيرة، وذلك من خلال الفحوصات وصرف العلاج الشهرى والمتابعة الدورية. وتواصل ”الخليج 365” مع المتعافين من فيروس سى، واتضح أن أغلب المتعافين من المرض لم تظهر عليهم أعراض المرض من الأساس، واكتشفوا ذلك بالصدفة أثناء إجراء الفحوصات من خلال العيادات المتنقلة الخاصة بحملة 100 مليون صحة، وأكد أحد المتعافين أن صحته تحسنت بعد تلقى العلاج والمتابعة، وأنها خطوة جيدة من الوزارة وخصوصا أنهم استطاعوا أن يصلوا للمناطق الفقيرة فى القرى، والتى ينتشر فيها المرض بشكل كبير، ولكن يجهل الكثيرون نوع الفيرس وعلاجه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المتعافون من فيروس C: حملة "100 مليون صحة" منحتنا حياة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.