شكرا لقرائتكم خبر عن حملات بحى الزيتون بالقاهرة لرفع الإشغالات والمخلفات من الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء أشرف بهجت، رئيس حى الزيتون شمال القاهرة، حملة لرفع الإشغالات بشوارع " المطرية - الحرية - جسر السويس - ابن الحكم" بالتعاون مع أجهزة الحى وتم مصادرة عدد كبير من الإشغالات وإيداعها مخازن الحى. وتفقد رئيس حى الزيتون فروع الجمعيات الاستهلاكية للاطمئنان على توافر السلع بها ومتابعة تسهيل استلام المقررات التموينية. وأشرف رئيس الحى على حملة لرفع المخلفات من شوارع الحى وتراكمات القمامة بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة والتجميل. Advertisements وأكد بهجت، أنه جارى استبدال لمبات الإنارة بشوارع الحى للمبات حديثة الليد، لتحسين الإضاءة وذلك ضمن خطة الخى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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