شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل لجنة الجهاز الهضمى والكبد بالصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم قرار وزارة الصحة رقم 625 لسنة 2019 بشأن اعادة تشكيل اللجنة العلمية المختصة لأمراض وجراحة الجهاز الهضمى والكبد (مستلزمات ودواء). وتضم اللجنة فى تشكيلها الجديد كل من الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والدكتور محمد اسماعيل عميد معهد الكبد والدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد بالمنوفية والدكتور ايهاب فوزى الاستاذ بمعهد كبد اسيوط والدكتورة نجلاء علام الاستاذ بمعهد كبد المنوفية والدكتور تامر طنطاوى استاذ الكبد بجامعة القاهرة والدكتور وائل عبد الرازق نائب المدير التنفيذى للجنة الفيروسات والدكتورة عائشة الشرقاوى استاذ الامراض المتوطنة .



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