شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يوجه بسد العجز فى المعلمين بالمدارس الفنية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، لشئون التعليم الفنى بسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس بالمدارس الفنية بمحافظة الجيزة، خاصة فى معلمى المواد العملية.
ووجه نائب وزير التربية والتعليم خلال زيارته لمدرسة إمبابة الثانوية الصناعية صباح اليوم الأحد وحضوره طابور الصباح، مسئول التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، بحل مشكلة العجز فى المعلمين عن طريق حلول مختلفة منها الندب بين المدارس فى نفس الإدارة، إضافة إلى البحث عن حلول بديلة.
وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تجربة تطبيق التأسيس العسكرى على 27 مدرسة فنية لاقى قبول كبير من جانب أولياء الأمور خاصة أنها تؤثر على تغيير شخصية الطالب للأفضل.
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