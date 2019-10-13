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شكرا لقرائتكم خبر عن فيها حاجة حلوة.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بالجوازات.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.
واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عدداً من المواطنين ، وجميعهم من كبار السن ، وذوى الإحتياجات الخاصة ، والمرضى ، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها ، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى إستخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.
جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.
جانب من المبادرة
مساعدة المسنين
مساعدة سيدة
مساعدة كبار السن
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