شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تقنى بالندوة التثقيفية الـ31: الهواتف الذكية تراقب كل تفاصيل حياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد الجندى نائب مدير مركز بحوث التكنولوجيا بالجامعة البريطانية فى مصر، أن التكنولوجيا الحديثة كان لها دورا كبيرا فى انحصار مركزية الدولة ومهد الطرق إلى سيطرة مؤسسات تقنية على السياسة والاقتصاد .

وأضاف الجندى، خلال كلمته فى الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هذه التكنولوجيا الحديثة أدت إلى ظهور حروب الجيل الخامس والصراعات الهجينة، من خلال استغلال نقاط الضعف التى تهدد المرتكزات الأساسية للدولة لإحداث تأثيرات عميقة من الناحية السياسية والعسكرية.

وأوضح الدكتور محمد الجندى، أن الهواتف الذكية تسيطر على حياة الشباب بشكل كبير للغاية، حيث وصل الأمر متلازمة "الاهتزاز الكاذب" بأن يشعر الشاب أن هاتفه الذكى يهتز على عكس الحقيقة، لأن عقولنا ارتبطت بهذه الأجهزة، موضحا أن التكولوجيا تقارب حياتنا وكل تفاصيلنا يتم تحليلها وبيعها إلى معلنين أو أجهزة استخبارات.

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وكشف الجندى، أن الرموز التعبيرية تستطيع تحليل حالتك النفسية والسلوكية، وكذلك تتبع كل ما يستخدم هذه الرموز التعبيرية، ولا يقتصر الأمر على الكتابة فقط.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، فى إطار احتفال الدولة المصرية باحتفالات حرب أكتوبر.

وتواصل مصر الاحتفال بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التي ستظل فخرا لكل مصرى وعربى بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية والانتصار على العدو الإسرائيلى في معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.