شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يكرم الفريق عبدرب النبى حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تكريم الفريق عبدرب النبى حافظ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، بعد انتهاء كلمته بالندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، والمقامة فى مركز المنارة، فى إطار احتفال القوات المسلحة بحرب أكتوبر.
وتواصل مصر الاحتفال بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التي ستظل فخرا لكل مصرى وعربى بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية والانتصار على العدو الإسرائيلى في معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.
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