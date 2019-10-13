الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على توجيه التحية إلى المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، قائلا: "إذا كنا نتحدث عن الفرقة 16 مشاة فى حرب أكتوبر، معانا قائد الكتيبة 16 المشير محمد حسين طنطاوى، الراجل العظيم الذى قاد مصر فى أصعب الفترات". ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة فى إطار الاحتفال بحرب أكتوبر المجيدة.

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