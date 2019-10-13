شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن اتجاه جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية، أعلى محور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من الطريق الدائرى تجاه جامعة القاهرة، انتقلت أوناش المرور والخدمات للعمل على تنظيم حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى محور صفط اللبن بظهور كثافات مرورية، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .





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