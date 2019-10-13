شكرا لقرائتكم خبر عن الجزار يتفقد مشروعات «الشروق»: 3 مليارات جنيه حجم الاستثمارات بالمدينة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأحد، المشروعات السكنية المختلفة بمدينة الشروق، وكذا مدرسة النيل، ومشروع رفع كفاءة وتوسعة الطريق الشرقي بالمدينة، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتجول الوزير ومرافقوه، بالوحدات السكنية المختلفة بالمدينة، موضحاً أنه تم وجار تنفيذ 1176 وحدة (49 عمارة) بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 4032 وحدة (168 عمارة)، بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع «دار مصر»، وتم حتى الآن تسليم 2147 وحدة منها للفائزين بها، كما أنه جارٍ تنفيذ 2520 وحدة (105 عمارات)، بمشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط، بخلاف الانتهاء من تنفيذ 4416 وحدة (184 عمارة) بمشروع «الإسكان الاجتماعى»، وتم تسليم 2905 وحدات منها لمستحقيها.

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كما تفقد وزير الإسكان، مدرسة النيل بمركز المدينة (1)، والتى تم تشغيل مبنى الحضانة بها مع بداية العام الدراسى الحالى، وتقدم مسئولو المدرسة بالشكر لوزير الإسكان، وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تعاونهم في تنفيذ هذا المشروع المهم لأهالى مدينة الشروق.

وأوضح الوزير أن حجم الاستثمارات الحالية بالمدينة، نحو 3 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن عدد الطلبات المقدمة للاستثمار بالمدينة 53 طلباً، ويبلغ العائد الاستثمارى المتوقع من تلك الطلبات 2.5 مليار جنيه.

وأشار المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إلى أنه جار تنفيذ 5 أسواق تجارية بمناطق (الحي الثالث شرق- الحي الثاني غرب- الإسكان الاجتماعي)، ومركز للشباب بمنطقة النوادي (شرق المدينة)، ووحدة طب الأسرة بمشروع «سكن مصر» شرق المدينة، وتم الانتهاء من تنفيذ 6 أسواق تجارية بمناطق (مشروع JANNA- الحي الأول- الحى الرابع شرق- مناطق العمارات «1- 3 – 5»)، و3 مدارس بمناطق (الإسكان العائلي- إسكان المستقبل- الإسكان الاجتماعي)، وحضانة بمشروع «سكن مصر» شرق المدينة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه جارٍ تنفيذ 29 مشروعاً للطرق بالمدينة، وتم الانتهاء من تنفيذ 21 مشروعاً آخر، كما تم إعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الكهرباء بنسبة 100%، واتخاذ عدد من الإجراءات لمجابهة الأحمال المستقبلية والقضاء على مشكلة تذبذب وانقطاع التيار، وجار تنفيذ المشروع القومي «2 مليون خط» والمتضمن مدينة الشروق (القطاع الشرقي) كمرحلة أولى بتكنولوجيا الـ(FTTH) لتحسين شبكة الإنترنت والحصول على سرعات عالية.

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية والخدمية بمدينة الشروق

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية والخدمية بمدينة الشروق

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية والخدمية بمدينة الشروق

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية والخدمية بمدينة الشروق

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية والخدمية بمدينة الشروق

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية والخدمية بمدينة الشروق

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية والخدمية بمدينة الشروق

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية والخدمية بمدينة الشروق

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية والخدمية بمدينة الشروق

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية والخدمية بمدينة الشروق

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية والخدمية بمدينة الشروق

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية والخدمية بمدينة الشروق

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية والخدمية بمدينة الشروق

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية والخدمية بمدينة الشروق

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية والخدمية بمدينة الشروق

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية والخدمية بمدينة الشروق

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية والخدمية بمدينة الشروق

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية والخدمية بمدينة الشروق

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية والخدمية بمدينة الشروق

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية والخدمية بمدينة الشروق

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية والخدمية بمدينة الشروق

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية والخدمية بمدينة الشروق