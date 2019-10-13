شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشكر المشير طنطاوي: قاد مصر في أصعب الفترات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكُر للمشير محمد حسين طنطاوي، وقال إنه «قاد مصر في أصعب الفترات». وأضاف السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين، التي أقيمت تحت شعار «الإرادة والتحدي»، تزامنًا مع مرور 46 عامًا على انتصارات أكتوبر، أن مصر تتشرّف بـ«طنطاوي» منذ زمن، لأنه قاد الفرقة 16 مشاة.

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