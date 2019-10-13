شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: انتهاء المقابلات الشخصية لشغل 69 وظيفة قيادية بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، انتهاء اللجنة العليا للقيادات بالوزارة برئاسته، من إجراء المقابلات الشخصية لجميع المتقدمين في ضوء الإعلان رقم (١) لسنة ٢٠١٩.

ومن المنتظر أن تقوم لجنة القيادات بإعلان نتيجة المسابقة، واختيار أكفأ المتسابقين لشغل ٦٩ وظيفية قيادية شاغرة بالمحافظات من إجمالي ٤٤٢ شخصا خضعوا للمقابلات الشخصية، خلال الأسابيع المقبلة، وهو الموعد الذي لم تحدده الوزارة بعد.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية الأحد، إن اللجنة تعرفت خلال المقابلات الشخصية على خبرات كافة المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين لها في إطار من النزاهة والشفافية الكاملة، مشيرا إلى قيام اللجنة بمناقشتهم فيما قدموه من مقترحات لتطوير الأداء في حال اختيارهم.

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وأكد شعراوي أن الوزارة تسعي لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفانى في العمل لدفع عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن عملية اختيار القيادات تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية حتي ترتقي المنظومة المحلية بشكل جديد من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء.

وأوضح أن المقابلات الشخصية التي أجريت لـ ٤٤٢ متقدما على ٥ وظائف وهي رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و١٤ وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية، و٥٠ وظيفة مدير عام إدارة عامة، كما تم إجراء امتحان للمتقدمين بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اللغتين العربية والإنجليزية والكمبيوتر والجدارات السلوكية وذلك على مدار يومي ١٩ و٢٠ مايو الماضى.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هذه المسابقة تأتي في إطار بناء وتحديث الهيكل الوظيفي للوزارة والارتقاء بمستوي الأداء، مضيفاً أنه يتم التقييم لكل المرشحين بناءً على عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات.

وأضاف الوزير أن اللجنة العليا للقيادات بالوزارة تضم في عضويتها كلا من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا والدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، واللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية السابق، ونائب لمجلس الدولة وخبراء في الإدارة المحلية والإدارة والمعلومات.

جدير بالذكر إن الوزارة قد أعلنت عن المسابقة وتلقي طلبات التعيين من الراغبين للعمل في الوزارة في ضوء الضوابط المنصوص عليها والواردة بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية ووفقاً للمسميات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية وموقع وزارة التنمية المحلية.