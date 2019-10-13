شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مصر في حرب مع الإرهاب منذ 6 سنوات ومستمرة في تعمير جميع أنحاء البلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية على الفيلم التسجيلي «الحقيقة والتحدي»، الذي قدم عددًا من بطولات الجيش المصري، بدءًا من النكسة حتى نصر أكتوبر، وقال السيسي: «شوفتوا إن خلال الشهرين الماضيين فقد كان الهدف هو إزاي نسيء للجيش المصري ونشوه ونقلل من قيمته ونشكك في قدراته، على الرغم من أن وقت الهزيمة الكبيرة الشعب لم يفقد ثقته في نفسه أو في الجيش، فإننا لو فقدنا الثقة في أنفسنا سنفقد الثقة في الجيش وقدراته».

وتابع: «المصريين بعد الحرب تبرعوا لبناء الجيش، والفنانين عملوا حفلات جوه وبره مصر لإعادة بناء الجيش، علشان نستعيد الأرض ونعيد عزتنا التي تضررت في1967»، وأكمل السيسي: «منذ 6 سنين مصر في حرب مع الإرهاب في سيناء، هل هذا ليس استنزافا لقدرتنا، أليس كل من استشهد وأصيب هو ابن مصر؟!، علينا جميعاً الانتباه جيداً إلى أنه لا الجيش الآن قَبِل تبرعات من المصريين على الرغم من هذه الحرب، بل هو والدولة خلال الاستنزاف قاموا بالبناء في كل حتة وحاربوا في سيناء».