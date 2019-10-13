شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد فيلم «الحقيقة والتحدي» خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية 31 للقوات المسلحة، فيلما تسجيليا بعنوان «الحقيقة والتحدي». وتحتفل مصر بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التي ستظل فخرا لكل مصرى وعربى بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية والانتصار على العدو الإسرائيلى في معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.

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