شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد «الإسكان الاجتماعى» بمدينة العبور الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، جولة مساء السبت، لتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى وخدماته بمدينة العبور الجديدة، يرافقه قيادات الهيئة، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية المدينة، ونوابه ومعاونوه، وعدد من مسؤولى شركات المقاولات العاملة بالمدينة.

وتفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، الوحدات السكنية بمشروع «الإسكان الاجتماعى» بمنطقة الحرية، والخدمات المُنفذة بالمشروع، وأشاد بمستوى تشطيبات العمارات والوحدات، وأعمال تنسيق الموقع العام بمنطقة الإسكان الاجتماعى، ومستوى الإنارة وأعمال الزراعة، مطالباً شركات المقاولات ببذل المزيد من الجهد لسرعة الانتهاء من تنفيذ ما تبقى من أعمال بالمشروع، حتى يتم تسليمها على الفور للمستحقين.