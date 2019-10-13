شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يرحب باهتمام «GK الاستثمارية» بقطاع الصحة فى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع كمال بن الجيلانى الغريبى، رئيس مجموعة GK الاستثمارية السويسرية العاملة فى مجال تقديم الخدمات الطبية.

حضرت اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

وخلال اللقاء، أشارت وزيرة الصحة إلى أن المجموعة الاستثمارية تعمل فى مجال تقديم الخدمات الطبية فى عدة دول، منها إيطاليا، حيث تخدم نحو ٥ ملايين مواطن هناك، وتعد من أبرز مقدمى الخدمات الصحية هناك.

Advertisements

وأضافت الوزيرة أن المشاورات جارية مع المجموعة من أجل نقل تجربة المستشفيات سابقة التجهيز، بما تتميز به من تكنولوجيا موفرة للطاقة، وآليات متقدمة للتخلص من النفايات، والاستفادة منها فى دعم منظومة التأمين الصحى الجديدة.

من جانبه، أكد كمال الجيلانى تطلع مجموعته للاستثمار فى مصر، والمساهمة فى الجهود الجارية لتطوير الخدمات الطبية ومنظومة التأمين الصحى وفق أعلى المعدلات العالمية.

وأشاد الجيلانى بالدعم الكبير الذى يوجهه الرئيس عبدالفتاح السيسى لقطاع الصحة فى مصر، والمبادرات التى تم تدشينها ولاقت إشادات دولية.

ورحب رئيس الوزراء باهتمام مجموعة GK الاستثمارية بقطاع الصحة فى مصر، مشيراً إلى أن الاستثمار فى هذا المجال يعد استثماراً واعداً ومضموناً فى ضوء ما تمتلكه مصر من قوة بشرية تزيد على ١٠٠ مليون نسمة.

ووجه مدبولى بقيام وزارة الصحة بالتنسيق مع المجموعة الاستثمارية حول الخطوات التنفيذية لمشروع المستشفيات سابقة التجهيز، بالإضافة إلى التنسيق مع وزيرة الاستثمار حول المجالات الاستثمارية الأخرى التى ترغب المجموعة فى الاستثمار فيها.