شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، لمقر الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين «إرادة وتحدي» تزامنا مع مرور 46 عاما على انتصارات أكتوبر.

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة (أكتوبر ..إرادة وتحد) بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، وذلك بالتزامن مع مرور 46 عاما على انتصارات أكتوبر. حضر الندوة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

عرضت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 31 فيلما تسجيليا بعنوان «الحقيقة والتحدي» والذي يوضح مدى التحديات التي واجهتها مصر، مشيرا إلى أن أكبر نموذج على قدرة المصريين في مواجهة التحدي وصنع المعجزات هو عندما تعرضت مصر لهزيمة حرب يونيو عام 1967، واحتل العدو أرض سيناء، والعالم اعتقد أن مصر أصبحت جثة هامدة، ورغم ذلك رفعت مصر شعار «لا شئ يعلو فوق صوت المعركة»، وبدأت المسيرة لإعادة بناء القوات المسلحة وحولت مصر اقتصادها لاقتصاد حرب، حيث قام الجيش المصري بتكبيد العدو خسارة كبيرة خلال حرب الاستنزاف. وأوضح أن الإرادة هي «تجميع قوتك ولا شئ يوقفك عن التحديات» وهو ما حدث خلال الإعداد لحرب أكتوبر عام 1973، حيث كانت مصر تعرف طريقها وهدفها في مواجهة التحدي.

ونوه الفيلم بأن حرب أكتوبر هو اليوم الذي تكاتف فيه الجيش المصري مع الشعب لتحقيق أكبر هزيمة للأعداء، والذى استعادت فيه الأمة العربية والمصرية كرامتها.

واستعرض الفيلم إنجازات الرئيس محمد أنور السادات في الحرب والسلام، واسترداد باقي الأرض المحتلة، حيث أشار إلى الزيارة التاريخية للزعيم الراحل السادات التاريخية إلى إسرائيل والتى توجت في نهايتها باتفاقية كامب ديفيد. كما استعرض الفيلم التسجيلي مواجهة مصر للإرهاب بكافة أشكاله، وكذا مسيرة البناء في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والتى شهدت التعمير في كافة مرافق الدولة جنبا إلى جنب مع مكافحة الإرهاب والقضاء على منابعه.

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عرضت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 31 فيلما تسجيليا بعنوان «الحقيقة والتحدي» والذي يوضح مدى التحديات التي واجهتها مصر، مشيرا إلى أن أكبر نموذج على قدرة المصريين في مواجهة التحدي وصنع المعجزات هو عندما تعرضت مصر لهزيمة حرب يونيو عام 1967، واحتل العدو أرض سيناء، والعالم اعتقد أن مصر أصبحت جثة هامدة، ورغم ذلك رفعت مصر شعار «لا شئ يعلو فوق صوت المعركة»، وبدأت المسيرة لإعادة بناء القوات المسلحة وحولت مصر اقتصادها لاقتصاد حرب، حيث قام الجيش المصري بتكبيد العدو خسارة كبيرة خلال حرب الاستنزاف.

وأوضح أن الإرادة هي «تجميع قوتك ولا شئ يوقفك عن التحديات» وهو ما حدث خلال الإعداد لحرب أكتوبر عام 1973، حيث كانت مصر تعرف طريقها وهدفها في مواجهة التحدي.

ونوه الفيلم بأن حرب أكتوبر هو اليوم الذي تكاتف فيه الجيش المصري مع الشعب لتحقيق أكبر هزيمة للأعداء، والذى استعادت فيه الأمة العربية والمصرية كرامتها.

واستعرض الفيلم إنجازات الرئيس محمد أنور السادات في الحرب والسلام، واسترداد باقي الأرض المحتلة، حيث أشار إلى الزيارة التاريخية للزعيم الراحل السادات التاريخية إلى إسرائيل والتى توجت في نهايتها باتفاقية كامب ديفيد.

كما استعرض الفيلم التسجيلي مواجهة مصر للإرهاب بكافة أشكاله، وكذا مسيرة البناء في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والتى شهدت التعمير في كافة مرافق الدولة جنبا إلى جنب مع مكافحة الإرهاب والقضاء على منابعه.