شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تجرى مقابلات شخصية لـ 442 من المتقدمين للوظائف القيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير التنمية المحلية عن أن اللجنة العليا للقيادات بالوزارة انتهت من إجراء المقابلات الشخصية لـ 442 من المتقدمين لشغل 69 وظيفية قيادية شاغرة بالوزارة وذلك فى ضوء الإعلان رقم 1 لسنة 2019.

وأشار الوزير، فى بيان اليوم، إلى أن اللجنة تعرفت خلال المقابلات الشخصية على خبرات كافة المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين لها فى إطار من النزاهة والشفافية الكاملة وتقوم اللجنة بمناقشتهم فيما يقدموه من مقترحات لتطوير الاداء فى حال اختيارهم .

وأكد وزير التنمية المحلية، سعى الوزارة لضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن عملية اختيار القيادات تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية حتى ترتقى المنظومة المحلية بشكل جديد من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء.

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وأضاف الوزير أن اللجنة العليا للقيادات بالوزارة تضم فى عضويتها كل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ واللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية السابق ونائب لمجلس الدولة وخبراء فى الإدارة المحلية والإدارة والمعلومات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المقابلات الشخصية أجريت لحوالى 442 متقدم على 5 وظائف رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و14 وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية ، و50 وظيفة مدير عام إدارة عامة، وأنه تم إجراء امتحان للمتقدمين بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى اللغتين العربية والإنجليزية والكمبيوتر والجدارات السلوكية وذلك على مدار يومى 19 و20 مايو الماضى.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هذه المسابقة تأتى فى إطار بناء وتحديث الهيكل الوظيفى للوزارة والارتقاء بمستوى الاداء ، مضيفاً أنه يتم التقييم لكل المرشحين بناءً على عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات .

جدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت عن المسابقة تلقى طلبات التعيين من الراغبين للعمل فى الوزارة فى ضوء الضوابط المنصوص عليها والواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ووفقاً للمسميات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية وموقع وزارة التنمية المحلية.