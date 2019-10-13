الأوقاف تشكل لجنة لدراسة ملف التسويات الوظيفية وفق حاجة العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت وزارة الأوقاف لجنة برئاسة المهندس سمير الشال لسرعة الانتهاء من ملف التسويات وفق اللوائح والقوانين المنظمة، مؤكدة أنه سيتم مراعاة أمرين الأول: مصلحة العمل، فالمصلحة العامة مقدمة على الخاصة، فى ضوء ما تسمح به اللوائح والقوانين المنظمة لسير العمل وما تقتضيه مصلحته.
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه سيتم مراعاة كفاءة وصلاحية الشخص للعمل المرشح له من خلال آليات دقيقة وشفافة وعادلة من خلال لجنة إدارية وقانونية متخصصة، وعلى أن ينتهى ذلك فى الوقت القانونى للتسويات.
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