شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يدشن كنيسة درافى القبطية بشمال فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدشن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، كنيسة قبطية بدرافي شمال فرنسا أثناء زيارته الرعوية الأولى لفرنسا بحضور الأنبا مارك أسقف باريس والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس وعدد من الأساقفة.

التدشين يعتبر يوم ميلاد الكنيسة، ويتم مرة واحدة فى عمر الكنيسة، وفيه يتم البدء بصلاة الشكر، ثم تقرأ المزامير ويصلى المزمور والإنجيل، وبعد تلك الأواشى "صلاة باللغة القبطية"، وهى سبعة أواشى "أوشية من أجل المرضى والمسافرين والراقدين "الأموات"، وأهوية السماء "الزروع والمياه"، ورئيس الأرض والموعوظين "المشتاقين لمعرفة الله"، والقرابين "ما يقدم لله"، ثم تبدأ عملية التدشين.

كما يشارك الشعب فى التدشين عن طريق المردات فى الصلاة على ثلاث مراحل، الأولى فى بداية صلاة التدشين، ويقول الشعب "يارب ارحم"، والثانية فى نهاية صلاة التدشين، ويقول الشعب "يستجيب الرب" أما الثالثة، فتكون بعد صب زيت الميرون على المذبح، ويعطى اسما للمذبح، وهذا مثل شهادة الميلاد للطفل المولود الجديد ويقول الشعب هللويا "الفرح".