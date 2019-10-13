شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: المصريون لم يفقدوا الثقة فى أنفسهم حتى مع الهزيمة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الشعب المصرى لم يفقد ثقته حتى فى وقت الهزيمة الكبرى فى 67، مشددا على أن المصريين إذا فقدوا الثقة فى أنفسهم يفقدوا الثقة فى الجيش وقدراته، مضيفا:"حتى فى وقت الهزيمة الكبيرة الشعب المصرى لم يفقد ثقته فى نفسه لأن الجيش نفسه هو من أبناء المصريين فلو فقدنا الثقة فى أنفسنا يبقى بنفقد الثقة فى الجيش وقدراته".

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وأضاف الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 31، للقوات المسلحة، اليوم الأحد، "بعد الحرب المصريين كانوا بيتبرعوا لبناء الجيش، والفنانين كانوا بيعملوا حفلات فى مصر وبرة مصر لإعادة بنا الجيش، والدولة قالت لا صوت فوق المعركة علشان يوفروا للجيش معركة الكرامة واستعادة الأرض مرة ثانية وهزتنا وكبريائنا اللى اتهز كتير فى 67".