شكرا لقرائتكم خبر عن الندوة التثقيفية الـ31 تعرض فيلم "الحقيقة والتحدى" عن حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 31، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلما تسجيليا بعنوان "الحقيقة والتحدى"، والذى يتحدث عن التحديات التى واجهتها الدولة المصرية على مدار التاريخ. وتواصل مصر الاحتفال بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التي ستظل فخرا لكل مصرى وعربى بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية والانتصار على العدو الإسرائيلى فى معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.

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