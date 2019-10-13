شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات الندوة التثقيفية 31 للقوات المسلحة بقراءة القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، الـ 31، "إرادة وتحدي" بقراءة القرآن الكريم. تأتى الندوة التثقيفية الـ 31 تزامنا مع الاحتفالات بمرور 46 عاما على انتصارات أكتوبر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس. وتواصل مصر الاحتفال بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التي ستظل فخرا لكل مصرى وعربى بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية والانتصار على العدو الإسرائيلى في معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.

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