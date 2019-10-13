شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت فى جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التونسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت مراكز الاقتراع فى تونس أبوابها اليوم الأحد، فى جولة الإعادة التى ستحسم انتخابات الرئاسة بين نبيل القروى وقيس سعيد.
وتغلب المرشحان على 24 مرشحا آخر فى الجولة الأولى التى جرت فى 15 سبتمبر. وكان من بين المرشحين عدد من الساسة الأقوى نفوذا فى البلاد.
وحصل سعيد على 18.4 % من الأصوات في الجولة الأولى بينما حصل القروى على 15.6 %.
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