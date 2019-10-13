أحكام بالعزل من الوظيفة لـ2 وتخفيض وظيفة 2 آخرين لإدانتهم بحادث قطار الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية أحكاما بمعاقبة قائد القطار رقم 13 التابع لمنطقة القاهرة بهيئة السكة الحديد، وملاحظ بلوك أبيس التابع لمنطقة غرب الدلتا بهيئة السكة الحديد بالعزل من الوظيفة، وذلك في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بحادث قطار الإسكندرية (ووقعت في 13 أغسطس 2017)، وأودت بحياة 43 مواطنًا وإصابة 236 آخرين وإلحاق تلفيات بأموال وممتلكات هيئة السكة الحديد قدرت بنحو 80 مليونا و603 آلاف جنيه.

كما قضت المحكمة بمعاقبة قائد ومساعد قائد القطار رقم 571 التابع لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بهيئة السكة الحديد بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه كلٍ منهما قبل الترقية.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، في بيان اليوم الأحد، إن المكتب الفني لرئيس الهيئة باشر التحقيقات في الواقعة بالقضية رقم 206 لسنة 2017 أمام المستشار الدكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والتي انتهت فيها إلى إحالة المتهمين آنفي الذكر للمحاكمة التأديبية وذلك إزاء ما كشفت عنه التحقيقات من ثبوت مسؤولية المتهمين، وبناء عليه أحالت النيابة الإدارية المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية والتي أصدرت حكمها المتقدم.