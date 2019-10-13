بالفيديو.. إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اصطدمت سيارة نقل "تريلا"، بأتوبيس خاص بنقل الأطفال للمدارس صباح اليوم الأحد، بشارع أحمد سعيد بمنطقة العباسية، أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغاً من الخدمات الأمنية المعينة بشارع أحمد سعيد بالوايلي، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل.

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وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب الأتوبيس بعد اصطدام سيارة نقل به، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص.

كما انتقلت قوة مرورية لمكان الحادث بصحبتها سيارة إسعاف، لنقل المصابين وتيسير الحركة المرورية.