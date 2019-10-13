بالفيديو.. إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
اصطدمت سيارة نقل "تريلا"، بأتوبيس خاص بنقل الأطفال للمدارس صباح اليوم الأحد، بشارع أحمد سعيد بمنطقة العباسية، أسفر عن إصابة 5 أشخاص.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغاً من الخدمات الأمنية المعينة بشارع أحمد سعيد بالوايلي، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل.
وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب الأتوبيس بعد اصطدام سيارة نقل به، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص.
كما انتقلت قوة مرورية لمكان الحادث بصحبتها سيارة إسعاف، لنقل المصابين وتيسير الحركة المرورية.
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