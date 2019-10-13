رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز المورد لبعض الصناعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بتحديد سعر بيع الغاز المورد لصناعة الأسمنت بستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كما حدد القرار - الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم السبت - سعر بيع الغاز المورد لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين ليكون ٥.٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ونص القرار على أن يستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرارات مجلس الوزراء أرقام ١١٦٢ لسنة ٢٠١٤ و١٦٨٥ لسنة ٢٠١٤ و١٠٢١ لسنة ٢٠١٥ و١٥٥٦ لسنة ٢٠١٩ و١٥٥٦ لسنة ٢٠١٩ لباقي الصناعات. كما نص القرار على أن تتم مراجعة هذه الأسعار كل ستة أشهر في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز، وذلك بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٨٤ لسنة ٢٠١٩.​

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