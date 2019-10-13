البيئة: حملة توعية بأخطار المخلفات البلاستيكية لطلاب الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أطلق جهاز شئون البيئة بالدقهلية، حملة للحد من استخدام البلاستك بمدارس الدقهلية على مدار شهرين من أكتوبر حتى ديسمبر، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالتوعية بأخطار المخلفات البلاستيكية على البيئة والبدائل المقترحة.

وتضمنت الحملة، وفق بيان، اليوم الأحد، تنفيذ سلسلة من الندوات بمدارس مراكز (ميت غمر - تمى الإمديد - المنصورة - دكرنس)، بالتعاون مع إدارة البيئة والسكان بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

واستهدفت الحملة طلاب المرحلة الابتدائية وتناولت أضرار البلاستك وأضرار الحرق المكشوف للمخلفات وطرق الاستفادة من المخلفات الزراعية والقيمة الاقتصادية لقش الأرز.

كما تم تنفيذ حملة طرق الأبواب بدكرنس تضمنت التعريف بأضرار البلاستيك حيث يعاني الفلاحين من الأكياس البلاستكية التي تنقلها الطيور والحيوانات إلى الأرض الزراعية مما يفقد الأرض من خصوبتها وتمنع المحاصيل من النمو والتربة من التنفس اللازم لنمو النبات، كما تم التحدث عن أضرار الحرق المكشوف والاستفادة من المتبقيات الزراعية وخطورة حرق أكياس البلاستيك.