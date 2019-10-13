لجنة إيراد النهر: زيادة المياه الواردة للنيل خلال أكتوبر والإيراد العام مبشر جدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة وممثلي الجهات المعنية والمركز القومي لبحوث المياه لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المطلوبة لتأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد أفمام ومصبات الترع، وتحديث خرائط تلك الزمامات بطريقة آلية وكذلك تحسين نوعية المياه وغسل مجرى النهر.

كما استعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، الموقف المائي على مدار العام المائي وآليات الإدارة التي اتخذتها إدارات توزيع المياه للوفاء بتوصيل المياه لكافة الاستخدامات المقررة.

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وأشار المجتمعون، إلى أن الفيضان هذا العام بدأ حول المتوسط حتى منتصف أغسطس ثم زاد حتى أكتوبر حيث زادت معدلات الأمطار بدرجة كبيرة وإن كانت المياه الواردة خلال شهر أكتوبر فاقت كل المعدلات السابقة.

واستفادت الوزارة من تلك الزياده لتحسين نوعية المياه وتحقيق التوازن البيئي للنهر والتخلص من الملوثات المترسبة به وذلك من خلال زيادة التصرفات لعمل غسيل كامل للنهر والتخلص من أحمال التلوث مما قد ينتج عنه زيادة المناسيب على جانبي النهر وفي إطار المسطح المائي الذي يشمل المجرى الرئيسي وطرح النهر.

وتطبق الوزارة الضوابط التي حددها القانون لإزالة المخالفات داخل مجرى نهر النيل بالتعاون والتنسيق الكامل مع المواطنين والجهات المعنية وذلك حفاظًا على حدود نهر النيل وفرعيه وأيضًا نوعية المياة ومنع التعدي عليه من خلال عدم إقامة أية أنشطة داخل خط تهذيب النهر والمناطق المحظورة لمجرى نهر النيل.