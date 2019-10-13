لإحلال ميكروباصات تعمل بالغاز الطبيعي.. رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة "تويوتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع إتشيرو كاشيتاني، رئيس شركة تويوتا تسوشو، ووفد ضم عددًا من قيادات ومسئولي الشركة، وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وسفير اليابان في القاهرة.

وبحسب بيان، صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات التي يعقدها رئيس الوزراء مع ممثلي أكبر الشركات المنتجة للميكروباص، من أجل بدء الخطوات التنفيذية لإحلال ميكروباصات تعمل بالغاز الطبيعي، أو بالدورة المزدوجة غاز/ بنزين، محل الميكروباصات التي تعمل بالسولار.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ما يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي من اهتمام بالغ بملف إحلال الميكروباص، في إطار السعىي لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وتوفير المبالغ التي تتكبدها ميزانية الدولة في استيراد السولار.

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وأضاف رئيس الوزراء أنه من الضروري أيضاً أن تتم عملية الإحلال عن طريق شركات تقوم بالتصنيع داخل مصر، من أجل تعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلى ونقل الخبرات.

من جانبهم، عرض مسئولو شركة تويوتا مقترحهم بشأن تصنيع الميكروباصات عالية الجودة التى تنتجها الشركة، بما يلبى حاجة الحكومة من الميكروباصات المطلوب أن تحل محل المركبات القديمة التي تعمل بالسولار.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولى أكد لمسئولي شركة تويوتا أن الحكومة جادة جداً في تنفيذ خطة إحلال الميكروباصات القديمة، مع توفير برنامج تمويل بتسهيلات ائتمانية لتشجيع أصحاب الميكروباصات القديمة على استبدالها.

كما أكد استعداد الحكومة لمناقشة تفاصيل تنفيذ هذا البرنامج وتسريع عملية بدء التصنيع وفق جدول زمنى محدد، مع بحث تقديم كل الحوافز الممكنة في هذا الصدد.​