السيسي يصل مقر الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة (بث مباشر)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مركز المنارة بالتجمع الخامس، لحضور الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسحلة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر.

ويحضر الندوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة.